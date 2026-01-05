Gaziosmanpaşa’da Alışveriş Merkezinde Cam Düşmesi İki Çocuğu Yaraladı

Gaziosmanpaşa’da Alışveriş Merkezinde Cami Kırılınca İki Çocuk Yaralandı

Gaziosmanpaşa’daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, mağazanın kırılan camı iki çocuğun üzerine düştü. 14 yaşındaki Emir Arıcı ve Burak Akdağ isimli iki genç, yaşanan talihsiz için aileleri polise şikayette bulundu.

Olay hakkında edinilen bilgilere göre, bir önceki cumartesi günü şiddetli rüzgarın etkisiyle bir mağazanın camı kırıldı. Kırılan cam, Emir Arıcı ve Burak Akdağ’ın üzerlerine düşerek yaralanmalarına yol açtı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra çocuklar hastaneye sevk edildi.

Yaralanan Emir Arıcı, olaydan sonra kısa bir süre bilinç kaybı yaşadığını belirterek, “Arkadaşım cam bloğun altında kaldı. Biz olayın etkisindeyken revire yürüttüler. Arkadaşımda morluklar, benim vücudumda da derin kesikler oluştu. Mağazanın ihmali yüzünden hayatımdan olabilirdim. Güvenlikler o camın önceden çatlak olduğunu söylediler. Kendime geldiğimde arkadaşımı gördüm, cam blok vardı üzerinde. Ona yardıma giderken beni uzaklaştırdılar. Ailem video çekmek isterken de müdahale ettiler,” ifadelerini kullandı.