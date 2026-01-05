Gaziosmanpaşa’da Cam Düşmesiyle İki Çocuk Yaralandı

Gaziosmanpaşa’da alışveriş merkezinde düşen cam parçası nedeniyle iki çocuk yaralandı. Olayla ilgili aileler polise şikayette bulundu.

OLAYIN SEBEBİ ŞİDDETLİ RÜZGAR

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz cumartesi şiddetli rüzgarın etkisiyle bir alışveriş merkezindeki mağazanın camı kırıldı. Emir Arıcı (14) ve Burak Akdağ (14) isimli iki gencin üzerine düşen cam parçası, yaralanmalarına sebep oldu. Olay sonrası çocuklar, çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

YARALANAN ÇOCUKLARDAN AÇIKLAMALAR

Yaralanan Emir Arıcı, üzerlerine düşen cam yüzünden kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını belirterek, “Arkadaşım cam bloğun altında kaldı. Biz olayın etkisindeyken revire yürüttüler. Arkadaşımda morluklar, benim vücudumda da derin kesikler oluştu. Mağazanın ihmali yüzünden hayatımdan olabilirdim. Güvenlikler o camın önceden çatlak olduğunu söylediler. Kendime geldiğimde arkadaşımı gördüm, cam blok vardı üzerinde. Ona yardıma giderken beni uzaklaştırdılar. Ailem video çekmek isterken de müdahale ettiler.” ifadelerini kullandı.