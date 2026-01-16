Gazipaşa’da Motosiklet Devrildi: 1 Kişi Yaralı

gazipasa-da-motosiklet-devrildi-1-kisi-yarali

KAZA, YENİ MAHALLE’DE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 20.00’de Yeni Mahalle Çaybaşı Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö. tarafından kullanılan 07 BZG 839 plakalı motosiklet, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

MURAT Ö. HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra ambulansa alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Ö.’nün tedavi altına alındığı bildirildi.

