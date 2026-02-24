Gazipaşa’da Şarampolde Kadın Cesedi Bulundu

Olay, sabah saat 08.30 civarında Gazipaşa’nın yaklaşık 25 kilometre dışındaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde, Sazak mevkisinde gerçekleşti. Bahçelerini sulamak için bu bölgeye giden çiftçiler, yaklaşık 2 metrelik bir şarampolde hareketsiz yatan bir kadını görünce durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ettiklerinde, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAY YERİNDE KİMLİK BELİRSİZLİĞİ

Yapılan incelemeler sırasında, üzerinde kimlik bulunmayan ceset otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Cansız bedenin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Cesedin kimliğinin tespiti amacıyla gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.