Gazze Barış Kurulu Resmi İmza Töreni Davos’ta Yapıldı

Gazze Barış Kurulu imza töreni başladı. Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın imzasıyla bu kurula katıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen Barış Kurulu, bugün Davos’ta atılan imzalarla resmen kurulmuş oluyor. Gazze Barış Planı çerçevesinde ortaya çıkan bu kurula katılmak üzere düzenlenen imza töreni, İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kurula katılımcılar arasında yer aldı.

TRUMP’IN İMZASIYLA BARIŞ KURULU HAYATA GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın onayı ile barış kurulu hayata geçirildi. Trump’ın ardından kurula katılmayı kabul eden diğer ülkelerin temsilcileri de şartnameye imza koydu. Türkiye’nin imzası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsiliyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından atıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI TRUMP’TAN

Barış Kurulu imza töreninin açılışını ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdi. Trump, “Dünya bir yıl öncesine göre güvenli. 9 ay içerisinde 8 savaşı bitirdik. Gazze’deki savaş şu an sona eriyor. Gazze’deki savaşı durduruyoruz. Çok büyük yangınlar vardı; bunları da tabi ki Ortadoğu’da 59 ülke sürecin içerisinde oldu. Hamas silah bırakmak zorunda, bırakmazlarsa bu onların sonu olacak.” dedi. Barış Kurulu üyelerine hitaben yaptığı açıklamada ise, “Marco Rubio, Witkoff ve Kushner ile Orta Doğu’da barış getirdik. 8 savaş sonlandırdık ve şu anda bir yenisini yapmak üzereyiz. Burada barışa bağlı olan çok fazla kişi var. Bugün dünya, bir yıl öncesine kıyasla çok daha zengin, güvenli ve barışçıl. Biz bütün o yangınları söndürdük.” ifadelerini kullanarak dünya genelindeki çatışmalara çözüm bulmayı amaçladıklarını vurguladı.

DEAŞ’I ORTADAN KALDIRIYORUZ

Trump, “Suriye’de DEAŞ’ı ortadan kaldırıyoruz. İlk dönemimde El-Bağdadi’yi 2 haftada ortadan kaldırdım. Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüm ve kendisine güvendiğim için yaptırımları kaldırdım. Suriye lideri çok sıkı çalışıyor.” şeklinde açıklama yaparak uluslararası mücadelelerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, “NATO müttefiklerimizi GSYİH’nın yüzde 5’ini ittifaka harcamaları konusunda ikna ettim. Dünyanın petrol rezervinin yüzde 62’si bizde.” şeklindeki ifadeleriyle ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine yönelik adımlar attıklarını belirtti.

BARIŞ KURULU’NDAN BEKLENTİLER

Barış Kurulu’ndaki katılımcıların önemine değinen Trump, “Burada çok önemli insanlardan oluşan grubumuz var. Gazze’deki savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi için harekete geçtik. İnsanların açlıktan öldüğünü duyuyordunuz ancak artık bu yaşanmıyor.” diyerek kurulun hedeflerini açıkladı. Barış Kurulu’na dair yüksek umutlarını dile getiren Trump, “Gazze’nin silahsızlandırılması için çalışıyoruz. Burada sınırı güvenli bir şekilde belirledikten sonra BM ile çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde bilgiler paylaştı. Ayrıca, “Bütün dünya için çok daha güvenli bir ortam oluşturacağız. Dünyadaki vahşeti sona erdireceğiz.” ifadeleriyle barış sürecine olan bağlılığını vurguladı.