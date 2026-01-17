Gazze Barış Planında İkinci Aşama Başlıyor: Trump Erdoğan’ı Davet Etti

gazze-baris-planinda-ikinci-asama-basliyor-trump-erdogan-i-davet-etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Planı sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Beyaz Saray, bu süreçte Gazze’deki geçişi yönetecek Barış Kurulu üyelerini duyurdu. Gazze’deki Filistin Yönetimi’ne destek vermesi beklenen Yürütme Kurulu’nda yer alan isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’de güvenlik ve yeniden imardan sorumlu Barış Kurulu ve organlarının kurulduğunu açıkladı. Duran, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği davet mektubunu da paylaştı. Duran, “ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir.” ifadesini kullandı.

GAZZE’DE İKİNCİ AŞAMA

Trump’ın Gazze Barış Planı çerçevesinde, ikinci aşamaya geçildiği bildirildi. Bu aşama, Gazze’de geçici yönetimin kurulması, bölgenin silahsızlandırılması ve yeniden inşasının sağlanması gibi adımları içeriyor. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, bu sürecin önemli bir bileşenini oluşturuyor. Komiteye Filistin Yönetimi’nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat başkanlık edecek. Şaat, kamu hizmetlerinin yeniden tesisinin yanı sıra sivil kurumların inşasını ve Gazze’de günlük yaşamın istikrara kavuşturulmasını sağlamakla görevlendirilecek. Bununla birlikte, Şaat uzun vadeli yönetim temellerini atacak çalışmaları da gerçekleştirecek. Komite, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluşmakta. Çalışmalar Mısır’ın başkenti Kahire’de başlamış durumda. Şaat, kısa süre içinde Gazze’ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini belirtiyor.

SİLAHSIZLANDIRMA VE YENİDEN İMAR

İkinci aşamanın kritik bir parçasını, Filistinli grupların silahsızlandırılması oluşturmaktadır. Gazze’nin yeniden imarı da bu aşamada önemli bir diğer konu. İsrail saldırıları sonucunda sivil altyapının yüzde 90’ının tahrip olduğu Gazze’de geniş kapsamlı bir inşaat sürecinin başlatılması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler, bu imar sürecinin maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağını öngörüyor. Gazze’nin güvenliğine dair bir başka önemli konu ise, güvenliğin Uluslararası İstikrar Gücü tarafından sağlanacak olması. En az üç ülkeden oluşacak bu Güç’ün 2027 yılına kadar görev yapması planlanıyor.

