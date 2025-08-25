“Gazze’de Acil Müdahale Çağrısı Yapıldı”

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail, Gazze’de meydana gelen soykırımı gizlemek amacıyla gazetecilerin bulunduğu hastaneye saldırı gerçekleştirdi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesi’ne yönelik saldırının sağlık çalışanları, basın mensupları ve sivil savunma ekiplerini hedef aldığını, bu durumun ölümlere neden olduğunu belirtti. Açıklamada, bunun sağlık sisteminin sistematik şekilde yok edilmesinin ve soykırımın bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

MEYDAN OKUMA OLARAK NİTELENDİ

Açıklamada ayrıca, bu saldırının tüm dünyaya ve insani değerlere karşı bir meydan okuma olarak nitelendirildiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, saldırı sonrasında ilk belirlemelere göre aralarında sağlık çalışanları, hastalar, basın mensupları ve sivil savunma personelinin bulunduğu toplam 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL ÇAĞRI

Bombardıman sonucunda büyük bir panik ve kargaşa yaşandığı, ameliyathane hizmetlerinin durduğu ve hastaların tedavi haklarından mahrum kaldığı vurgulandı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve ilgili tüm kurumlara, Gazze’de kalan son sağlık hizmetlerinin korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı. Son olarak, açıklamada “Uluslararası sessizlik ve işgalin suçlarını durdurmaya yönelik gerçek adımlar atılmaması, fiilen bir ortaklıktır ve bu suçların sürmesine yeşil ışık yakmak anlamına geliyor.” şeklinde ifadeler yer aldı.