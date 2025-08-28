Gazze’de Açlık Artıyor

GAZZE’DE SON DURUM

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saate ait İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 22’si yardım çalışanı olmak üzere en az 71 Filistinli yaşamını yitirdi, 339 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail’in soykırım saldırılarında toplam 62 bin 966 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 159 bin 266 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 27 Mayıs’tan itibaren uygulanan yeni yardım dağıtım mekanizması çerçevesinde, öldürülen yardım çalışanlarının sayısı 2 bin 180’e, yaralı sayısı ise 16 bin 46’ya ulaşmış durumda.

YARDIM DURUMU GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Diğer yandan, Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı Cindy McCain, Reuters’a yaptığı açıklamada, Gazze’ye daha fazla gıda girişi sağlandığını belirtiyor fakat bunun yeterli olmadığını vurguluyor. El Cezire’ye konuşan McCain, WFP’nin şu anda Gazze’ye günde yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderebildiğini, ancak bu sayının ateşkes dönemindeki günlük 600 kamyondan çok daha az olduğunu ifade etti. Bu hafta Deyr el-Balah ve Han Yunus’a gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında çocuklar, hamile ve emziren kadınlara yardım sağlayan bir kliniği de ziyaret eden McCain, Gazze’nin iç bölgelerindeki savunmasız nüfusa yardım ulaştırma konusundaki devam eden zorluklara dikkat çekti. McCain, “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” dedi.