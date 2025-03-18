Gazze’de Ateşkesin Ardından Saldırı Başladı

İSRAİL’İN KAPSAMLI HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde geniş çaplı hava saldırılarına başladı. Açıklamalara göre, bu saldırılarda Hamas komutanları ve Hamas’a ait yapılar hedef alındı. İsrail Ordusundan aktarılan bilgilere göre, “Hamas’a ait hedeflerin vurulduğu” doğrulandı. Reuters’a konuşan bir Hamas yetkilisi, İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak sona erdirdiğini belirtti. Saldırılarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı” ifadesini kullandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırıların gerektiği kadar süreceği ve hava saldırılarının da ötesine geçebileceği kaydedildi.

Ateşkesten SONRA İLK GELİŞMELER

İsrail’in bu saldırısı, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesten sonraki en büyük hava saldırısı olarak nitelendiriliyor. İsrail ile Hamas arasında yaklaşık 2 aydır devam eden esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına henüz geçilememişti. İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı’nın orduya Hamas’a karşı güçlü eylem talimatı verdiğini duyurdu. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi’nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi’nde 3 evi bombaladı. Gazze’nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da saldırıya uğradı. Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de saldırı sonucu yaralanmalar olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmada ciddi zorluk yaşadığı kaydedildi.

HAMAS’IN TEPKİSİ

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını duyurdu. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak’taki ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye savaş açtığı ifade edildi. “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından Netanyahu’yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz” denildi. Ayrıca Netanyahu ve radikal hükümetinin ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi’nde esirlerin hayatlarını tehlikeye attığı belirtildi. Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan, Filistin halkının yanına gelerek Gazze Şeridi’ne dayatılan ablukayı kırmaları talep edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de acil toplanması çağrısında bulunuldu. Hamas, BMGK’nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi’nde ateşkesin devam etmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

ABD’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, İsrail’in saldırı öncesinde Washington’a danıştığını aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İsrail’e destek olmaktan korkmadığını ifade etti. “Sadece İsrail’i değil, Amerika Birleşik Devletleri’ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak” dedi.