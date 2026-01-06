Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 391’e Ulaştı

gazze-de-can-kaybi-71-bin-391-e-ulasti

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin başlamasına karşın İsrail’in saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, son 24 saat içinde İsrail ordusunun bombardımanlarında Gazze’de bir kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKESİN ETKİLERİ

Saldırılar sonucunda 10 kişi yaralandı, enkaz altından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren bir kişinin cenazesine ulaşıldı. Ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından meydana gelen ölümlerin toplam sayısı 424’e, yaralıların sayısı ise bin 199’a çıktı.

TOPLAM CAN KAYBI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı ise 71 bin 391’e, yaralı sayısı da 171 bin 279’a ulaştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.