Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 391’e Ulaştı

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkesin başlamasına karşın İsrail’in saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, son 24 saat içinde İsrail ordusunun bombardımanlarında Gazze’de bir kişi hayatını kaybetti.

ATEŞKESİN ETKİLERİ

Saldırılar sonucunda 10 kişi yaralandı, enkaz altından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren bir kişinin cenazesine ulaşıldı. Ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından meydana gelen ölümlerin toplam sayısı 424’e, yaralıların sayısı ise bin 199’a çıktı.

TOPLAM CAN KAYBI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik askeri saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı ise 71 bin 391’e, yaralı sayısı da 171 bin 279’a ulaştı.