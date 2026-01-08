Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 395’e Ulaştı

gazze-de-can-kaybi-71-bin-395-e-ulasti

Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail’in saldırıları duraksamıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen İsrail ordusu saldırıları sonucunda Gazze’de bir kişi yaşamını yitirirken, yedi kişi de yaralandı.

ATEŞKES SONRASI CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin başlamasından bu yana toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 425 olarak kaydedildi. Yaralı sayısının ise bin 206’ya ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda daha önce gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitiren üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ay başında başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 395’e, yaralı sayısı ise 171 bin 287’ye yükseldi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.