Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 395’e Ulaştı

Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail’in saldırıları duraksamıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen İsrail ordusu saldırıları sonucunda Gazze’de bir kişi yaşamını yitirirken, yedi kişi de yaralandı.

ATEŞKES SONRASI CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin başlamasından bu yana toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 425 olarak kaydedildi. Yaralı sayısının ise bin 206’ya ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda daha önce gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitiren üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ay başında başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 395’e, yaralı sayısı ise 171 bin 287’ye yükseldi.