Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 409’a Ulaştı

Gazze’de acı bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İsrail, 10 Ekim’de başlayan ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

SON BİLGİLER PAYLAŞILDI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve enkazdan çıkarılan cenazelere dair son verileri aktardı. Açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren 14 Filistinlinin naaşlarının hastanelere ulaştırıldığı ve saldırılarda 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 439 kişinin hayatını kaybettiği, 1223 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Enkaz altından çıkarılan ceset sayısının ise 688 olduğu belirtildi. Ekim 2023’te başlayan saldırılarda ölenlerin sayısının 71 bin 409’a, yaralı sayısının ise 171 bin 304’e ulaştığı ifade edildi.

GAZZE’DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da gerçekleştirilen müzakerelerde İsrail ile Hamas arasında Gazze’de bir ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen hemen hemen her gün farklı iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.