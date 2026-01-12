Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 419’a Ulaştı

Gazze’de insani trajedi sürüyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgedeki İsrail saldırıları devam etmekte.

SON 24 SAATTE YENİ KAYIPLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin güncel verileri açıkladı. Son 24 saat içerisinde, enkaz altından 7 Filistinlinin naaşı çıkarıldı ve 4 yaralının hastaneye geçtiği belirtildi.

İKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenler arasında soğuktan ölen 7 günlük bir bebek ile 4 yaşındaki bir çocuğun olduğu aktarıldı. Bu kayıplarla birlikte, Gazze’deki kış aylarında soğuk nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 6’ya ulaştığı ifade edildi.

CAN KAYBI SAYISI 71 BİN 419’A ULAŞTI

Gazze’de ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında 442 kişinin hayatını kaybettiği ve 1240 kişinin yaralandığı bildirildi. Ekim 2023’te başlayan saldırılarda toplam can kaybının 71 bin 419’a, yaralı sayısının ise 171 bin 318’e yükseldiği kaydedildi.