MTV Taksit Ödemeleri İçin Son Gün: 2 Şubat

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayında belirleniyor. MTV, yılda iki kere, ocak ve temmuz aylarında eşit taksitler halinde ödeniyor.

2 ŞUBAT’TA SONA ERİYOR

Bu bağlamda, 1 Ocak’ta başlayan MTV’nin ilk taksit ödeme dönemi, 31 Ocak’ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 2 Şubat’ta sona erecek. Vergi, Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla ya da mobil uygulama kullanılarak, 00.10-23.50 saatleri arasında çeşitli bankaların kredi ve banka kartlarıyla ya da banka hesabından havale yöntemiyle ödenebiliyor. Ödemeler, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT ile de gerçekleştirilebiliyor.

İNTERNET ÖDEMELERİNDE RESMİ ADRESLERİN KONTROLÜ

Dijital Vergi Dairesi üzerinden “MTV ödeme alanı”nda şifre girişi gerekmeksizin, plaka, T.C. kimlik numarası ve “tescil tarihi” veya “sahiplik belge tarihi” bilgileri ile ödeme yapılabiliyor. İnternetten ödeme gerçekleştirecek olanların, mağduriyet yaşamamaları adına tarayıcıya “gib.gov.tr” adresi veya bankaların resmi internet adreslerinden giriş yapmaları önem arz ediyor. Bu yılki MTV, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefleri doğrultusunda yüzde 18,95 oranında artırılmıştı.

BEYAN VE ÖDEMELERDE SON TARİH 2 ŞUBAT

Ek olarak, Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemi için turizm payı ile Aralık 2025 dönemine ait haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannameleri verme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri de 2 Şubat pazartesi günü doluyor. 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi çerçevesinde 32. taksitler de aynı gün sona erecek. Ayrıca, bu yılın vergi takvimine göre, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemi geri kazanım katılım payı ve yıllık harçlarını 2 Şubat’a kadar ödemeleri gerekiyor. Taşınmaz, motorlu taşıt satışı, günübirlik konut kiralama işlemleri yapanlar ile aracı hizmet sağlayıcıları ve internet reklamcılığı hizmeti verenler gibi diğer iş kollarının da bildirim verme süresi 2 Şubat pazartesi günü sona erecek.