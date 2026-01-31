İzmir’de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

izmir-de-saganak-yagislar-su-baskinlarina-yol-acti

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından, saat 11.00 itibarıyla kent genelinde yağış faaliyetleri başladı. Aralıklı olarak etkisini sürdüren sağanak, özellikle Gümüldür Mahallesi’nde yaşamı olumsuz biçimde etkiledi.

EVLERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Dağlardan düşen yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurarak sorunlara yol açtı. Bunun sonucunda, bazı evlerde küçük çaplı su baskınları meydana geldi.

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Yağmur, tarım arazilerini de etkisi altına aldı ve bu alanlar suyla doldu. Yağışların etkisinin azalmasıyla birlikte Gümüldür’de suların çekilmeye başladığı gözlemlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Pendik’te Denize Atık Su Bırakılması Tepki Topladı

Pendik'te denizden iki noktaya atık su boşaltıldığı öne sürüldü. Yerel halk, artan kirlilik ve kötü kokulardan rahatsız olarak yetkililerden acil müdahale talep ediyor.
Gündem

Kahramanmaraş Depremlerinde Yeni Sismik Tehditler Belirliyor

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin enerjisini boşalttığı faylarda zamanla yeni deprem riski oluşabileceğini belirtti.
Gündem

Türkiye’nin Doğalgaz Tüketim Tahmini Açıklandı

Türkiye'nin 2023 doğalgaz ihtiyacının 58,5 milyar standart metreküp olacağı öngörüldü, bu da enerji tüketimi açısından kritik bir veri sunuyor.
Gündem

Ankara’da Dokuz Eğlence Mekanında Fuhuş Soruşturması Başladı

Ankara'daki dokuz eğlence mekanında fuhuş operasyonu düzenlendi. Şüphelilerden birinin beş ayda 179 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Çiçekçi olarak çalışan birinin hesabı da incelendi.
Gündem

Fenerbahçe Stadı Taşınması Mümkün Değil Açıklaması

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Chobani Stadı'nın farklı bir yere taşınmasıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.