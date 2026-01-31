İzmir’de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından, saat 11.00 itibarıyla kent genelinde yağış faaliyetleri başladı. Aralıklı olarak etkisini sürdüren sağanak, özellikle Gümüldür Mahallesi’nde yaşamı olumsuz biçimde etkiledi.

EVLERDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Dağlardan düşen yağmur suları, bölgedeki bazı mahallelerde cadde ve sokakları suyla doldurarak sorunlara yol açtı. Bunun sonucunda, bazı evlerde küçük çaplı su baskınları meydana geldi.

TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Yağmur, tarım arazilerini de etkisi altına aldı ve bu alanlar suyla doldu. Yağışların etkisinin azalmasıyla birlikte Gümüldür’de suların çekilmeye başladığı gözlemlendi.