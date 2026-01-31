Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 769’a Ulaştı

Gazze’de acı bilanço her geçen gün derinleşiyor… İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

SON BİLGİLER PAYLAŞILDI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten itibaren devam eden saldırılarında meydana gelen can kayıplarının güncel verileri aktarıldı. Son 48 saat içinde hastanelere, 12’si bugün olmak üzere toplam 17 ölü ve 49 yaralı getirildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana, İsrail saldırıları sonucunda 509 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1405 kişinin yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI 71 BİN 769’A YÜKSELDİ

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerle ilgili toplam verilerin, ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 85 Filistinlinin eklenmesiyle güncellendiği vurgulandı. Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleşen saldırılarda toplam can kaybının 71 bin 769’a ulaştığı, yaralı sayısının ise 171 bin 480’i aştığı bildirildi.