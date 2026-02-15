Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 61’e Ulaştı

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail, 10 Ekim 2025’te imzalanan ateşkesi çeşitli nedenlerle defalarca ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze’deki sağlık otoritesinden yapılan resmi açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana süregelen saldırılar sonucu yaşanan can kayıplarına dair güncel veriler paylaşıldı.

ENKAZDAN 726 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

Açıklamada, son 24 saat içerisinde 10 Filistinlinin cenazesinin yanı sıra 9 yaralının Gazze’deki hastanelere teslim edildiği belirtildi. Gazze’de ateşkesin gerçekleştiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 601 kişinin hayatını kaybettiği ve 1607 kişinin yaralandığı, enkazdan ise 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

İsrail’in Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze topraklarına düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 61’e ulaştığı belirtildi. Ayrıca yaralı sayısının ise 171 bin 715 olduğu bildiriliyor.