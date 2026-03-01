Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 96’ya Ulaştı

İsrail, Ekim 2025’te imzalanan ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin sürdüğü Gazze Şeridi’nde meydana gelen olaylarla ilgili son bilgileri paylaştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze’deki hastanelere 1 kişinin cenazesi ile 7 yaralının ulaştırıldığı bilgisi verildi. 10 Ekim’de devreye giren ateşkes tarihinden bu yana bölgedeki ölü sayısının 629’a, enkaz altında kurtarılanların sayısının 735’e, yaralı sayısının ise 1,693’e yükseldiği duyuruldu.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ

Açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 72,096’ya ulaştı. Ayrıca, yaralı sayısının 171,791’e çıktığı bilgisi paylaşıldı.