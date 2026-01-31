Gazze’de Kış Koşulları 11 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

BM İNSANİ YARDIM SÜREKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze’deki ailelerin zorlu kış koşullarıyla mücadele etmeye devam ettiğini duyurdu. Haq, geçtiğimiz hafta bir çocuğun soğuktan donarak hayatını kaybettiğini, kış mevsiminin başlangıcından bu yana hayatını kaybeden çocuk sayısının 11’e ulaştığını aktardı. Ekim ayından bu yana, BM ve iş birlikçilerinin on binlerce çadır dağıtarak yarım milyondan fazla kişiye barınak sağladığını ifade eden Haq, bu çadırların özellikle kış mevsiminde sınırlı koruma sunduğunun altını çizdi. Haq, “İnsanların çadırlara bağımlılığını sınırlamak için daha dayanıklı barınak çözümlerine yönelik çağrılarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

KÜRDANDA HAYATİ HİZMETLER AKSANIYOR

Son günlerde Doğu Kudüs’teki okullarda ve sağlık merkezlerinde elektrik ve su kesintileri yaşandığını belirten Haq, bu durumun binlerce insana sunulan hayati hizmetlerin aksamasına neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’in BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile uluslararası yardım kuruluşlarına yönelik yasaklarını kaldırması gerektiğini söyleyen Haq, “Tüm insani yardım ortaklarımızın Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, engelsiz bir şekilde malzeme getirmelerine ve faaliyet göstermelerine izin verilmelidir.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’DEN YENİ STK GEREKLİLİKLERİ

İsrail, Mart 2025 tarihinde kabul edilen yeni sivil toplum kuruluşu (STK) yasasına dayalı olarak ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak’tan itibaren faaliyetlerinin sona ereceğini, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurdu. Bu gerekli şartlar, yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi için tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini “güvenlik soruşturması için” sunmalarını içermekte. Ancak uluslararası yardım kuruluşları, İsrail’in bu kimlik bilgilerini kişisel verilerin korunması ilkelerine aykırı bir şekilde kötüye kullanabileceği endişesini dile getirdiler. Ayrıca, 20 Ocak sabahı, İsrail güçleri, 30 Ocak 2025’te faaliyetleri yasaklanacak UNRWA’nın Doğu Kudüs’teki genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.