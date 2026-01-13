Gazze’de Kış Koşulları Sığınmacıları Zorluyor

Gazze’de insani sıkıntılar sürüyor. Bölgede, çadırlarda yaşayan halk, olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor. Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisi Başkanı İsmail es-Sevabite, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki ailelerin kötüleşen çadırlarda ve izole alanlarda yaşamak zorunda kaldığını belirterek, battaniye, yatak ve barınma krizinin şiddetli bir boyuta ulaştığını ifade etti.

İNCELEMELERİN SONUCU KORKUTUCU

Sevabite, “Kutup kökenli aşırı soğukların etkisi altında bulunan Gazze Şeridi’ndeki 135 bin çadırdan 127 bini barınmaya elverişsiz hale geldi.” sözleriyle durumu gözler önüne serdi. Yerinden edilmiş Filistinlilerin battaniye ve yer soğuğundan koruyucu yataklardan mahrum olduğunu belirten Sevabite, eksikliklerin yüzde 70’i aştığını aktardı. Krizin geçici bir durum olmadığını vurgulayan Sevabite, yaşananların İsrail’in yıkıcı politikalarının bir sonucu olduğunu kaydetti.

ALTYAPI YIKIMI VE SONUÇLARI

Sevabite, İsrail’in Gazze’deki kentsel altyapının yaklaşık yüzde 90’ını tahrip ettiğini, 2 milyondan fazla insanı yerinden ettiğini ve 288 binden fazla aileyi barınaksız bıraktığını açıkladı. Ayrıca, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sırasında barınma ve yardım dağıtım merkezlerine defalarca saldırdığını hatırlatarak, 303 barınma merkezi ile 61 gıda dağıtım merkezinin hedef alındığını belirtti.

ACİL HAREKET ÇAĞRISI

Battaniye ve ısınma araçlarındaki krizin, on binlerce solunum yolu ve bulaşıcı hastalık vakasının artışına neden olduğunu dile getiren Sevabite, bunun 38 hastanenin yıkılması ve 96 sağlık merkezinin hizmet veremez hale gelmesi ile aynı zamana denk geldiğini, hastalara müdahalenin zorlaştığını ve ölüm riskinin arttığını kaydetti. Uluslararası topluma hitap eden Sevabite, kış mevsiminde toplu ölümlerin yaşanmaması için güvenli barınma ve ısınma imkanlarının sağlanması amacıyla acil müdahale çağrısında bulundu.