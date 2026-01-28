Trump’tan Irak’ın Siyasi Gelişmelerine Sert Tepki

11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Irak’ta siyasi dağınıklık sürerken, Şii gruplardan oluşan Koordinasyon Çerçevesi’nin Nuri el-Maliki’yi aday gösterme olasılığı Washington’da önemli yankılar uyandırdı.

ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Maliki’nin geçmiş başbakanlık dönemini sert bir dille eleştirdi. “Irak’ın Nuri el-Maliki’yi tekrar başbakan olarak atayarak kötü bir seçim yapacağını duyuyorum. Maliki’nin yönetimindeki son döneminde ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bu durumun tekrarlanmasına izin verilmemelidir. Irak’ı yeniden büyük yapalım (Make Iraq Great Again)” ifadelerini kullandı.

YARDIMLARI KESERİZ

Trump’ın açıklamasının en kritik kısmı, Irak hükümetine yapılacak mali ve askeri yardımların kesileceği tehdidi oldu. ABD Başkanı, Maliki yönetimindeki bir Irak ile işbirliği yapmayacaklarının sinyalini vererek, Bağdat yönetimine “İran destekli figürlerden uzak durun” şeklinde uyarıda bulundu. Bağdat’taki siyasi ortam ise oldukça gerilim dolu geçiyor. Bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçim oturumu, gerekli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için ileri bir tarihe ertelendi. Irak’taki siyasi geleneğe göre; Cumhurbaşkanı, Kürt partilerin adayları arasından, Başbakan ise Meclis’in en büyük grubu olan Şii bloğun adayı arasından seçiliyor. Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu’nun da dahil olduğu Koordinasyon Çerçevesi, Meclis’in en büyük grubu olarak Maliki’yi aday gösterdi. Ancak Trump’ın bu sert tutumu ve Meclis’teki sayısal yetersizlik, hükümet kurma sürecinin daha da zorlu geçeceğine işaret ediyor.

