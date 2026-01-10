Gazze’deki Bebek Ölümleri Artıyor: Soğuk Hava Etkili

Gazze’de bebekler soğuktan can veriyor. İsrail’in ablukası nedeniyle ciddi insani kriz yaşanan Gazze’de donucu soğukların etkisiyle şartlar daha da kötüleşti.

7 GÜNLÜK BEBEK SOĞUKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinde, 7 günlük bir bebek soğuk hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi. Tıbbi otoriteler, bölgede etkili olan ağır soğuk hava dalgası yüzünden ölenlerin sayısının 15’in üzerine çıktığını belirtti.

BEBEKLER VE ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBEDİYOR

Hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmını bebekler ve çocuklar oluşturuyor. Yetkililer, İsrail’in Gazze’ye yönelik sıkı abluka ve insani yardım girişimlerini engellemesi sebebiyle halkın temel ihtiyaçlarına erişim sağlayamadığına dikkat çekiyor.

ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİLİYOR

Özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin büyük çoğunluğunun, dondurucu hava koşullarına karşı savunmasız ve yetersiz çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade ediliyor. Yakıt girişinin engellenmesi sebebiyle ısınma imkânlarının bulunmadığı Gazze’de, barınma ve sağlık hizmetlerini etkileyen ciddi eksiklikler, yağış ve soğuk havanın etkisini artırıyor. Bu durum, bebekler, çocuklar ve hastalar için kritik bir tehlike oluşturuyor.

GAZZE’DE SOĞUK HAVA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen yardım girişlerini kısıtlanan Gazze Şeridi’nde yüz binlerce kişi, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bölgedeki şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılmaz hale getirirken, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanmakta zorlanıyor. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası, Gazze’deki insani durum gözle görülür bir iyileşme göstermedi. İsrail’in, anlaşmadaki yükümlülükleri yerine getirmemesi ve gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcılığını pekiştiriyor.