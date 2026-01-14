Hava Durumu Raporu: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en güncel hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan rapora göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara’nın doğu kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı görülmesi olasılığı bulunuyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Batı ve iç bölgelerde soğuk ve yağışlı havanın etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt’in doğu ilçelerinde yoğun karla karşılaşılması öngörülüyor. Güney Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli alanlarda çığ tehlikesi mevcut. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının meydana gelmesi tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artması, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği olmayacağı öngörülüyor. Rüzgar, Marmara ve Karadeniz’de güney yönlerden etkili olurken, diğer bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

8 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda 8 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis, Erzurum, Mardin ve Siirt illeri için kar yağışına karşı dikkatli olunması istendi. Yaşanabilecek olumsuz durumlar için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.