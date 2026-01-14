Yasa Dışı Bahis Ve Sanal Kumar Mücadelesi Hız Kazanıyor

Sanal kumar, tehditler yaratmaya devam ediyor. Aile yapısını zayıflatan, toplumun her kesiminde olumsuz etkiler yaratmaya yönelik yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleri, kamu düzenini tehdit etmenin yanı sıra kayıtdışı ekonominin de büyümesine yol açıyor. Bu suçların gelirlerinin aklanmasına olanak tanıyan eylemlerle etkin bir şekilde mücadele için çalışmalar devam ediyor.

KAMU DÜZENİ İÇİN STRATEJİ TOPLANTISI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın önderliğinde, partinin genel merkezinde gerçekleştirilen strateji toplantısında “yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele” konusu gündeme alındı. Toplantıda, mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulanacak cezaların caydırıcılığının değerlendirilmesi yapıldı. Vatandaşların şikayetleri ve medyada yer alan haberler doğrultusunda, AK Parti’nin bu alandaki çalışmalara hız kazandırdığı öğrenildi.

YENİ DENETİM MEKANİZMALARI GELİYOR

Bu çerçevede, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması ve mevcut yaptırımların yeniden gözden geçirilerek cezaların artırılması için yeni adımlar atılması öngörülüyor.

