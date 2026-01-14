Trabzonspor İstanbulspor’u Farklı Geçti: 6-1

Türkiye Kupası’nda grup maçları devam ediyor. A Grubu’nda 2. haftanın karşılaşmasında Barış Kanbak yönetimindeki İstanbulspor, Fatih Tekke’nin teknik direktörlüğündeki Trabzonspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Burak Demirkıran’ın yönettiği bu mücadelede, konuk takım Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 6-1’lik skorla kazanarak sahadan ayrıldı.

İLK YARI BERABERLİKLE TAMAMLANDI

İstanbulspor, 29. dakikada Mario Krstovski’nin attığı golle öne geçti. Trabzonspor, devre bittikten önce 41. dakikada Ernest Muci’nin kaydettiği golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI

İstanbulspor, 53. dakikada Fahri Kerem Ay’ın gördüğü kırmızı kartın ardından oyunu 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

TRABZONSPOR FARKI AÇTI

Trabzonspor, 57. dakikada Arseniy Batagov ve 60. dakikada Ernest Muci’nin bulduğu gollerle durumu 3-1’e getirdi. Bordo-mavililer, 70. dakikada Kazeem Olaigbe ile farkı 4-1 yaptı. 85 ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan’ın attığı gollerle Trabzonspor maçı 6-1 kazanarak net bir sonuç elde etti.

MUCI VE SIKAN GÖZ DOLDURDU

Trabzonspor’un en gözde oyuncusu Muci, iki golün yanı sıra Batagov’un golünde de asist yaptı. Sikan, sonradan oyuna dahil olarak iki defa fileleri sarstı ve maçta etkili bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR GRUPTA İLK PUANLARINI KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda bu sezon grupta ilk galibiyetini alarak puanını 3’e çıkardı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, bir sonraki Türkiye Kupası maçında sahasında Fethiyespor’u ağırlayacak. Lige geri döndüğünde ise Kocaelispor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise bir sonraki kupada Galatasaray’a konuk olacak, ligde ise Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.