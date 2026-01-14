Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

ÜNLÜLERLE İLGİLİ UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülerle ilgili uyuşturucu soruşturmasını sürdürüyor.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ünlü eski futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya da gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Daha sonrasında, Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneklerinin alındığı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SALDIRILAR VE ADLİ KONTROL

Savcılık, ifade işlemlerinin ardından şarkıcı Emel Müftüoğlu ve oyuncu Oktay Kaynarca’yı ev hapsi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. İki ünlü isim, yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanları dahil birçok ünlü isim ifade vererek uyuşturucu ile ilgili saç ve kan örnekleri sağladı. Soruşturma sonucunda 26 kişi tutuklandı. Tutuklu isimlerin arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ve otelin genel müdürü Arif Altunbulak da yer alıyor. Mahkeme, tutuklanan kişilerin mal varlıklarına el koydu.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif olarak belirlendi. Bunun yanı sıra oyuncu İrem Sak, Danla Bilic, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün test sonuçları ise negatif kaydedildi.