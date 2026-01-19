Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 550’ye Ulaştı

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren uyguladığı soykırım politikası Gazze’de devam ediyor. Bölgedeki halk, açlık, susuzluk, hijyen eksikliği ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle zorlu bir mücadele veriyor. İnsanlar, yaşanan bu zulüm karşısında katledilmeye devam ediyor.

SON 2 GÜNDE YARALILAR İYİLEŞTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de ilan edilen ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelere dair bilgiler aktararak, son 48 saat içinde hastanelere yalnızca 1 cenazenin ulaştığını ve 12 yaralının iyileştiğini bildirdi.

ATEŞKES SONRASI YARALANMA ORANI ARTTI

Açıklamada, ateşkesin başladığı günden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 465’e, yaralı sayısının ise 1,287’ye ulaştığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI ARTAN RAKAMLARLA GÜNDEME GELİYOR

Bunun yanı sıra, açıklamada 713 yaralının daha iyileştiği bilgisi de yer aldı. İsrail’in saldırılarının sürdüğü 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 71,550’e, yaralı sayısı ise 1,365’e yükseldiği ifade edildi.