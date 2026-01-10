Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze’de acı bilanço her geçen gün derinleşiyor… İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

SON BİLGİLER PAYLAŞILDI

Gazze’deki sağlık otoritesi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında meydana gelen can kayıpları ve enkazdan çıkarılan cenaze sayıları hakkında güncel verileri aktardı. Açıklamada, İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 14 Filistinlinin naaşlarının hastanelere ulaştırıldığı ve bu olaylarda 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan saldırılarda 439 kişinin yaşamını yitirdiği, 1223 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca, enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 688 olduğu vurgulandı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda toplam ölü sayısının 71 bin 409’a, yaralı sayısının ise 171 bin 304’e ulaştığı belirtildi.

GAZZE’DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Bununla birlikte, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli bahanelerle Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.