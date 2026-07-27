Gazze’de İki Aileye Ait 99 Cenaze Çıkarıldı

Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde İsrail saldırısında yıkılan bir binanın enkazı kaldırılmaya başlandı. Ekim 2023 ile 7 Haziran 2025’te İsrail savaş uçaklarının vurduğu binada onlarca kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin büyük kısmı enkaz altında kalmıştı. Teknik zorluklara dikkat çeken ekipler, binlerce cenazenin hala kayıp olduğunu ifade etti.

ENKAZ ALTINDA SEKİZ BİN BEŞ YÜZ CENAZE BEKLİYOR

İsrail saldırıları sonucu Gazze’de 50 ila 68 milyon ton enkaz oluştu. Yaklaşık 8 bin 500 cenaze hala bu enkazın altında bekliyor. Ateşkes anlaşması ağır iş makinelerinin girişini öngörmesine rağmen İsrail sınırı kapalı.

TEK İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Sivil savunma ekipleri mevcut koşullarda tek iş makinesiyle çalışıyor. Uluslararası destek sağlanırsa süreç yaklaşık üç ayda tamamlanabilir. Aksi halde bu çalışmalar yıllar sürebilir.