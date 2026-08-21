Gebelikte Yüksek Tansiyon Vakaları Artıyor

Yüksek tansiyon, gebelikte sık görülen bir sağlık sorunudur ve yeni bir rapora göre, ABD’de gebelik hipertansiyonu oranı 2016-2024 arasında yüzde 73 arttı. ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi’nin 29 Temmuz’da yayımladığı rapora göre, 2024’te doğum yapan her 10 kadından birinde bu durum görüldü. Bu artışın neden endişe verici olduğunu, kimlerin risk altında olduğunu ve önleme yollarını Dr. Leana Wen değerlendirdi.

GESTASYONEL HİPERTANSİYON NEDİR?

Dr. Leana Wen, gestasyonel hipertansiyonun, daha önce normal kan basıncına sahip bir kişide gebelik sırasında gelişen yüksek tansiyon olduğunu belirtti. Klinik olarak, gebeliğin 20. haftasından sonra kan basıncının tekrarlanan ölçümlerde 140/90 mmHg veya daha yüksek olmasıyla teşhis edilir. Bu yüksek tansiyon türü, gebeliğin hipertansif bozukluklarından biridir. Kronik hipertansiyon, gebelikten önce başlayan veya ilk 20 hafta içinde teşhis edilen yüksek tansiyondur. Preeklampsi ise 20. haftadan sonra gelişen ve böbrekler gibi diğer organların etkilendiğine dair belirtilerin eşlik ettiği hipertansiyondur.

RAPORDAKİ ARTIŞ ORANI VE KAPSAMI

Araştırmacılar, ABD’de 2016-2024 yılları arasında kayıtlı tüm doğumların doğum belgesi verilerini analiz etti. 2016’da doğum yapan kadınların yüzde 6’sında gestasyonel hipertansiyon raporlanmışken, bu oran 2024’te yüzde 10,4’e yükseldi. Vaka sayısı yılda yaklaşık 236 binden 377 bine çıktı. Artış tüm yaş gruplarında ve incelenen tüm ırk ve etnik gruplarda görüldü. Ayrıca, 50 eyaletin tamamında ve Columbia Bölgesi’nde oranlar arttı; ancak coğrafi eşitsizlikler devam etti. 2024’te oranlar New Jersey’de yüzde 6,9 ile Louisiana’da yüzde 14,6 arasında değişti. Doğum belgelerinde kullanılan tanımın gebelik kaynaklı hipertansiyon ve preeklampsiyi içerdiğini ve bu nedenle klinik gestasyonel hipertansiyon tanımından daha geniş olduğunu belirtmek gerekir. Yine de yazarlar, sağlık koşullarının doğum belgelerinde sıklıkla eksik raporlanması nedeniyle gestasyonel hipertansiyonun muhtemelen eksik bildirildiğini özellikle vurguluyor. Ancak çalışma boyunca aynı metodoloji kullanıldığından, zaman içindeki artış bulgusu güçleniyor. Genel eğilim, gebelikte hipertansiyonun giderek yaygınlaştığını gösteren diğer araştırmalarla da tutarlı.

RİSK GRUPLARI VE ETKİLENEN KESİMLER

2024 verilerine göre, 40 yaş ve üzeri kadınlar en yüksek gestasyonel hipertansiyon oranına sahip. Gebelik öncesi obezitesi olanlarda oran, normal kilolu olanlara göre iki katından fazla. İkiz veya daha fazla bebek taşıyan kadınlarda da oran, tek bebek taşıyanlara göre oldukça yüksek. Oranlar ırk ve etnik kökene göre de değişiyor; Amerikan Yerlisi ve Alaska Yerlisi kadınlarda yüzde 13,2 ile en yüksek, siyah kadınlarda ise yüzde 12,3 ile ikinci sırada. Bu oranlar, sağlık hizmetlerine erişim farklılıkları dahil birden fazla faktörden etkilenebiliyor.

ARTIŞIN OLASI NEDENLERİ

Dr. Wen, artışın olası nedenlerinden birinin, gestasyonel hipertansiyonla ilişkili bazı faktörlerin daha yaygın hale gelmesi olduğunu söyledi. Daha ileri yaşlarda gebe kalma, üreme çağındaki obezite prevalansının artması ve daha fazla ikiz, üçüz ve diğer çoklu doğumlar bu faktörler arasında. Ancak bu, artışı tam olarak açıklamayabilir; çünkü rapor, her yaş ve vücut kitle indeksi kategorisinde önemli artışlar buldu. Bir diğer açıklama, tanı ve raporlamada zaman içinde değişiklikler olabileceği veya bu durumun artışının altında yatan başka biyolojik faktörlerin bulunabileceği. Artışın ne kadarının gebe bireylerin sağlığındaki değişimlerden, ne kadarının bu durumların tanımlanma ve kaydedilme biçimindeki değişikliklerden kaynaklandığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

BELİRTİLER VE TESPİT YÖNTEMLERİ

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, doğum öncesi her kontrolde kan basıncının ölçülmesini öneriyor. Yüksek bir okuma, tekrarlanan ölçümlerle doğrulanmalı. Preeklampsi belirtileri olabileceği için bazı semptomlar acil tıbbi değerlendirme gerektirir: şiddetli veya kalıcı baş ağrısı, bulanık görme veya lekeli görme gibi görme değişiklikleri, üst karın ağrısı, yüz veya ellerde belirgin şişlik, nefes darlığı ve gebeliğin ilerleyen dönemlerinde mide bulantısı veya kusma. Ancak, yüksek tansiyonu olan birçok kişi hiçbir fark hissetmeyebilir. Bu, kişinin kendini iyi hissetmesi durumunda kan basıncının normal olduğunu varsaymaması gerektiği anlamına gelir. Gebeler, normal kan basıncını bilmeli ve klinik ziyaretlerinde bunu doktoruna sormalıdır.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE İZLENME SÜRECİ

Tedavi, kan basıncının ne kadar yüksek olduğuna, preeklampsi belirtilerinin olup olmadığına, gebeliğin ne kadar ilerlediğine ve bebeğin durumuna bağlıdır. Gestasyonel hipertansiyonu olanların daha sık takip edilmesi gerekir; bu, evde kan basıncı ölçümü, kan ve idrar testleri ve fetal büyüme ile iyilik halinin ek takipini içerebilir. Bazı kişiler tansiyon ilaçlarına ihtiyaç duyabilir. Organ hasarı belirtilerinin eşlik ettiği ciddi yüksek tansiyon, erken doğum gerektirebilir. Bazı durumlarda klinisyenler, gebeliğin devam ettirilmesinin riskleri ile erken doğumun risklerini tartmak zorundadır.

GEBELİK ÖNCESİ RİSKİ AZALTMA YOLLARI

Yaş veya ikiz taşıma gibi bazı risk faktörleri değiştirilemez. Ancak gebelik öncesinde sağlığı optimize etmek riski azaltmaya yardımcı olabilir. Gebelik planlayanlar, kronik hipertansiyon ve diyabet gibi mevcut durumların iyi kontrol edildiğinden emin olmalıdır. Fazla kilolu veya obez olanlar, sağlık hizmeti sağlayıcısıyla gebelik öncesi kilo kaybının sağlıklarına fayda sağlayıp sağlamayacağını görüşebilir. Düzenli fiziksel aktivite, besleyici beslenme ve sigara içmeme, genel kalp damar sağlığı için gereklidir.

DOĞUM SONRASI SAĞLIK TAKİBİ

Gestasyonel hipertansiyon geçirmiş olanlar, doğumdan hemen sonra da risklerin devam edebileceğini bilmelidir. Doğum sonrası ilk günlerde ve haftalarda tansiyon sorunları devam edebilir veya kötüleşebilir; preeklampsi doğum sonrası dönemde ilk kez ortaya çıkabilir. Ayrıca, gebelikte hipertansif bozukluklar, ilerleyen yaşlarda kronik hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık gelişme riskinin artmasıyla ilişkilidir. Gebelikte hipertansiyon geliştiren kişiler, bu durumun tıbbi geçmişlerinin bir parçası olarak kalmasını sağlamalıdır; böylece gelecekteki birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları ve diğer profesyoneller bu potansiyel risk faktörünün farkında olur.