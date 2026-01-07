Gebze’de 5 Katlı Apartmanda Giriş Çökmesi Meydana Geldi

Olay, Gebze’deki Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki beş katlı bir apartmanda gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, binanın giriş kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çökme meydana geldi. Apartman girişindeki çukuru gören bina sakinleri, durumu hızlı bir şekilde yetkililere bildirdi.

İNCELEME VE TAHLİYE KARARI

İhbarın ardından olay yerine gelen yetkililer, çevrede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontroller sonrasında, mevcut risklerin önüne geçmek amacıyla binanın tahliye edilmesi gerektiğine karar verildi.