Gebze’de 5 Katlı Apartmanda Giriş Çökmesi Meydana Geldi

gebze-de-5-katli-apartmanda-giris-cokmesi-meydana-geldi

Olay, Gebze’deki Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki beş katlı bir apartmanda gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, binanın giriş kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çökme meydana geldi. Apartman girişindeki çukuru gören bina sakinleri, durumu hızlı bir şekilde yetkililere bildirdi.

İNCELEME VE TAHLİYE KARARI

İhbarın ardından olay yerine gelen yetkililer, çevrede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontroller sonrasında, mevcut risklerin önüne geçmek amacıyla binanın tahliye edilmesi gerektiğine karar verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump Ve Petro Uyuşturucu Sorununu Görüştü

ABD ve Kolombiya liderleri, uyuşturucu sorununu ele almak üzere bir araya geldi. İki ülke dışişleri bakanlıkları arasında Washington’da görüşmeler düzenlenecek.
Gündem

Fas’ta 773 Bin Yıllık İnsan Fosilleri Bulundu

Fas'taki Kazablanka yakınlarında bulunan 773 bin yıllık insan fosilleri, insan evrimi hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Bu keşif, bilim dünyasında heyecan yarattı.
Gündem

Ahmet Hakan’dan Hasan Ufuk Çakır Değerlendirmesi

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın CHP'den AK Parti'ye geçiş süreci, Ahmet Hakan tarafından Hürriyet gazetesindeki köşesinde gündeme getirildi.
Gündem

Fenerbahçe Guendouzi İçin Lazio İle Anlaştı

Fenerbahçe, İtalyan basınından gelen haberlere göre, Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi Lazio ile anlaşarak kadrosuna katmayı başardı.
Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.