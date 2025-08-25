Gece Yarı Düşüş: Bitcoin 7 Bin Dolar!

BİTCOİN’DE SERT DÜŞÜŞ VE PANİK SATIŞLARI

Hafta içerisinde 118 bin doları test eden Bitcoin, 25 Ağustos gecesi beklenmedik bir düşüşle 110.600 dolara kadar geriledi. Bu ani değer kaybı, piyasalarda panik satışların başlamasına yol açtı.

BALİNA SATIŞLARI VE ETKİLERİ

Piyasa analistleri, bu ani hareketin büyük yatırımcıların yani balinaların topluca gerçekleştirdiği satışlardan kaynaklandığını vurguluyor. Yüksek hacimli işlemler, piyasada zincirleme bir satış baskısı oluşturdu.

Bitcoin’deki bu düşüş, Ethereum, Solana ve diğer altcoinlerde de benzer oranlarda kayıplara yol açtı. Yatırımcılar, portföylerini yeniden değerlendirmeye başladı.

GÜNCEL FİYAT VE ANALİZLER

25 Ağustos sabahı itibarıyla Bitcoin, 112.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, 110 bin doların kritik destek noktası, 118 bin doların ise güçlü direnç seviyesi olduğunu bildiriyor. Bitcoin’in kısa sürede 7 bin doların üzerinde değer kaybetmesi, yatırımcıları panik satış yapmaya yöneltti. Uzmanlar, benzer dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de yaşanabileceği konusunda uyarıyor.