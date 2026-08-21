Geçici Görevlendirmeler Yöneticilik Unvanını Düşürüyor

Eğitim
Bir kişi kalemle belge imzalıyor, arka planda MEB logosu var
Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı yöneticilerin geçici görevlendirme süreleri, 6 ayı aşarsa unvanlarını kaybetmeleriyle sonuçlanıyor.
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Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde okul müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapan binlerce idareci için kritik bir uyarı geldi. MEB Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne göre geçici görevlendirme süresi toplamda 6 ayı bulan yöneticilerin esas kadroları otomatik olarak düşüyor. Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince görevlendirme ister tek seferde isterse parçalı zaman dilimlerinde yapılsın, toplam süre 6 aya ulaştığı gün yöneticilik unvanı sona eriyor. Bu süre sınırı, birçok idarecinin görev durumunu doğrudan etkileyecek kadar geniş bir kapsamda uygulanıyor.

KURUM DIŞI GÖREVLERDE DE SÜRE SINIRI GEÇERLİ

İl veya ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki Ar-Ge birimleri, Özel Büro, projeler ve Valilik ile Kaymakamlık gibi kurum dışı görevlendirmelerin tamamı bu süre sınırına tabi tutuluyor. Görev Yapılan Yerin MEB bünyesinde olması, kuralı değiştirmiyor. Yöneticiler bu tür görevlendirmelerde geçirdikleri süreleri dikkatle takip etmek zorunda.

KADROYU KORUYAN TEK İSTİSNA

6 aylık sınırın düşmediği tek durum, gidilen yere yönetici unvanıyla görevlendirilmiş olmak olarak öne çıkıyor. Örneğin geçici olarak il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne şube müdürü atanan idareciler kadrolarını koruyabiliyor. Başka bir okula yönetici olarak görevlendirilenler de süre sınırı olmaksızın aynı haktan yararlanıyor. Ancak koordinatörlük, özel büro gibi unvansız görevlendirmelerde 6 ay dolduğu anda idarecilik hakkı kaybediliyor.

SÜRESİ DOLAN PERSONELE ÖĞRETMEN ATAMASI

Süresi dolduğu için idareciliği sona eren personel, geçici görevi bittiğinde öğretmen olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda öncelik kendi okulundaki boş kontenjana veriliyor. Kendi okulunda boş yer bulunmaması durumunda ilçe veya il genelindeki uygun okullara öğretmen ataması yapılıyor. Böylece yöneticilik görevi sona erenlerin mağdur edilmemesi hedefleniyor.

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