GEFF Türkiye’ye 1 Milyar Euro Yeşil Yatırım

Ekonomi
Euro banknotları bir makineden çıkarken görüntüleniyor
Yeşil Ekonomi Finansman Programı, Türkiye'deki yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyerek sürdürülebilir bir gelecek hedefliyor.
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından geliştirilen Yeşil Ekonomi Finansman Programı GEFF Türkiye, 1 milyar euroluk yeni fazıyla yeşil dönüşüm yatırımlarını sürdürecek. Finansman, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirilecek. Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen bölgelere öncelik verilecek. Bölgedeki işletmelerin yeniden yapılanma süreci desteklenecek.

YEŞİL TEKNOLOJİ SEÇİM ARACI YATIRIM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Yeşil Teknoloji Seçim Aracı, işletmelerin yeşil teknolojiye hızlı erişimini sağlıyor. Araçta ön onaylı yüksek performanslı ekipmanlar yer alıyor. Aydınlatma, güneş paneli ve ısı pompası gibi ürünler sunuluyor. Bu araç teknik karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

DEPREM BÖLGESİNİN YEŞİL TOPARLANMASINA ÖNCELİK VERİLİYOR

Koray Göytan, programın 13 binden fazla projeyi desteklediğini belirtti. 3,5 milyar euro finansman sağlandığını aktardı. 2,8 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi devreye alındı. Yıllık 6,7 milyon ton karbondioksit emisyonu azaltıldı. 6,5 milyon ton atık döngüsel ekonomiye kazandırıldı. Yeni paket işletmelerin rekabet gücünü artıracak. Kadın liderliğindeki işletmelere özel önem verilecek. Deprem bölgesinin yeşil toparlanması desteklenecek. Göytan, Türkiye’nin COP31’e hazırlandığını söyledi. Teknik destek ve Yeşil Teknoloji Seçim Aracı ile süreç desteklenecek. Doğru teknoloji seçimi ve çevresel etki hesaplamaları yapılacak.

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