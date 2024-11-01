Gelecek Haftanın Öne Çıkan Gündemi

BÜYÜK GÜNDEM DEĞİŞİKLİKLERİ PİYASALARI ETKİLEYEBİLİR

Piyasaları hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli gündem maddeleri ve verilerin beklediği bir hafta geliyor. Ekim ayı enflasyon rakamları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak “Enflasyon Raporu” ve Başkan Fatih Karahan’ın sunumu, ABD Başkanlık Seçimi, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları, haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye’de üretici fiyatları, reel efektif döviz kuru ve finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları dikkat çeken diğer veriler arasında. Borsa İstanbul’da yer alan şirketlerin konsolide bilançoları da hafta boyunca yayımlanacak.

YURT DIŞINDA ÖNEMLİ VERİLER VE GELİŞMELER

Yurt dışında, Hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra; ABD’den fabrika siparişleri, dış ticaret, toptan stoklar ve Michigan tüketici güven endeksi gibi veriler dikkat çekiyor. Almanya’dan fabrika siparişleri, sanayi üretimi, dış ticaret ve Çin’den dış ticaret rakamları, Euro Bölgesi’nden Sentix yatırımcı güven endeksi, üretici fiyatları ve perakende satışlar öne çıkan veriler arasında. Fed ve BoE’nin yanı sıra, Avustralya, Moldova, Malezya, Polonya ve diğer pek çok ülkenin de faiz kararları gündeme gelecek. Ayrıca MSCI, 2024 dördüncü dönem endeks revizyonlarını açıklayacak.

YURT İÇİNDE GÜNDEM DOLU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı tüketici ve üretici fiyatları verilerini açıklayacak. Foreks Haber anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, aylık %2,53, yıllık %48,07 olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların finans dışı net döviz pozisyonu Ağustos ayı verilerini de duyuracak. Ayrıca, Ekim ayına ait otomotiv satış rakamları ve öncü dış ticaret verileri de dikkatle izlenecek. THY, Coca Cola İçecek, Enerjisa, TOFAŞ, Galata Wind, İş Bankası, Halkbank ve Anadolu Isuzu gibi şirketlerin bilançoları da bekleniyor.

YURT DIŞI GÜNDEMDEN ÖNE ÇIKANLAR

Japonya Tokyo Borsası, Kültür Günü nedeniyle kapalı olacak. Avustralya’dan TD-MI enflasyon ölçümü ve ANZ-Indeed iş ilanları açıklanacak. Avrupa’da imalat sektörü PMI verileri sırasıyla yayınlanacak. ABD’de ise fabrika siparişleri ve istihdam trend endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı’nın Eurogroup toplantısında konuşması planlanıyor.

GÖZLER ABD MERKEZ BANKASI’NDA

ABD’de, haftalık işsizlik başvuruları, üçüncü çeyrek döneme ilişkin tarım dışı verimlilik verileri ve son olarak “Başkanlık Seçimi” önemli bir gelişme olarak yakından takip edilecek. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın basın toplantısı, piyasaların dikkatle izleyeceği diğer olaylar arasında yer alıyor. Ekonomik veriler ve gelişmeler, yatırımcıların stratejileri üzerinde belirleyici olacak.