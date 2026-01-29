Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Kütahya’da Başlıyor

ÜÇ GÜNLÜK ŞAMPİYONA HAZIRLIK YAPILIYOR

Üç gün sürecek olan şampiyonaya Türkiye’nin 30 ilinden 90 kulüp katılım gösterecek. Yaklaşık 1000 sporcunun rekabet edeceği müsabakalar, Kütahya’daki TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Sporcular, 18 metre uzaktan yapacakları sıralama ve eleme atışlarıyla başarı elde etmek için mücadele edecek.

GELENEKSEL KÜLTÜR ÖNE ÇIKIYOR

Organizasyona, ülkenin dört bir yanından gelen geleneksel okçuluk kulüpleri ile ferdi sporcular katılım sağlayacak. Yarışmalar sırasında sporcuların sadece geleneksel kıyafet giymelerine izin verilmekte olup, teknik kurul onayına sahip geleneksel yay ve oklar kullanılabilecek. Nişan almayı kolaylaştıran ekipmanlara veya modern malzemelere ise kesinlikle izin verilmiyor.

FINAL MÜSABAKALARI VE MADALYA TÖRENİ

Şampiyona kapsamındaki final müsabakaları, 30 Ocak 2026 tarihinde 8-9 ve 10-11 yaş grubu Minikler, 1 Şubat 2026’da ise 12-13 yaş grubu Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. Final atışlarının ardından, kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk üçe giren sporcular için Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda madalya töreni düzenlenecek.