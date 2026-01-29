Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Kütahya’da Başlıyor

geleneksel-turk-okculuk-sampiyonasi-kutahya-da-basliyor

ÜÇ GÜNLÜK ŞAMPİYONA HAZIRLIK YAPILIYOR

Üç gün sürecek olan şampiyonaya Türkiye’nin 30 ilinden 90 kulüp katılım gösterecek. Yaklaşık 1000 sporcunun rekabet edeceği müsabakalar, Kütahya’daki TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Sporcular, 18 metre uzaktan yapacakları sıralama ve eleme atışlarıyla başarı elde etmek için mücadele edecek.

GELENEKSEL KÜLTÜR ÖNE ÇIKIYOR

Organizasyona, ülkenin dört bir yanından gelen geleneksel okçuluk kulüpleri ile ferdi sporcular katılım sağlayacak. Yarışmalar sırasında sporcuların sadece geleneksel kıyafet giymelerine izin verilmekte olup, teknik kurul onayına sahip geleneksel yay ve oklar kullanılabilecek. Nişan almayı kolaylaştıran ekipmanlara veya modern malzemelere ise kesinlikle izin verilmiyor.

FINAL MÜSABAKALARI VE MADALYA TÖRENİ

Şampiyona kapsamındaki final müsabakaları, 30 Ocak 2026 tarihinde 8-9 ve 10-11 yaş grubu Minikler, 1 Şubat 2026’da ise 12-13 yaş grubu Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. Final atışlarının ardından, kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk üçe giren sporcular için Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda madalya töreni düzenlenecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TCMB Altın Rezervleri ECB’yi Geçti

Merkez Bankası'nın 23 Ocak verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 745 tona, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 506,5 tona yükseldi.
Gündem

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puan toplayarak 19. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Muhtemel rakipleri ise Nottingham Forest ve Viktoria Plzen.
Gündem

İran, Çin ve Rusya ile Tatbikat Yapacak

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile ortak askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.
Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.