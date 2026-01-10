Gelir Vergisi Mükellefi Sayısı 3 Milyonu Geçti

Türkiye’de gelir vergisi mükellefi sayısındaki artış dikkat çekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen yıl aralık ayı itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç mükellef sayısı önemli bir yükseliş kaydetti.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ SAYISI 3 MİLYON 6 BİNE YÜKSELDİ

Gelir vergisi mükellefi sayısı, Aralık 2025 itibarıyla 2024’ün aynı dönemine kıyasla 400 bin 44 artarak 3 milyon 6 bin 533’e ulaştı. Bu durum, yüzde 15,3’lük bir artış oranını gösteriyor. Bu mükelleflerin 685 bin 872’sinin İstanbul’da, 207 bin 573’ünün Ankara’da ve 195 bin 458’inin de İzmir’de kayıtlı olduğu belirlendi. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı ise 42 bin 760 artarak 1 milyon 234 bin 135’e ulaştı ve artış oranı yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

GELİR STOPAJ VERGİSİ MÜKELF SAYISINDA YÜKSELİŞ YÜZDE 4,6

Geçtiğimiz yıl itibarıyla gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı 190 bin 147’lik bir artışla 4 milyon 341 bin 313 olarak kaydedildi. Bu kategorideki artış oranı, yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 456 bin 249 artışla 4 milyon 161 bin 427’ye ulaştı ve artış oranı yüzde 12,3 oldu.

KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEF SAYISI YÜZDE 18,3 ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığının kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik denetimleri, mükellef sayısına da olumlu yönde etki etti. Geçen yıl gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısı, 496 bin 633 artışla 3 milyon 206 bin 999’a erişirken, artış oranı yüzde 18,3 olarak kaydedildi. Öte yandan, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 34,3 azalarak 539 bin 739’a geriledi.

17 BÜYÜKŞEHİRİN KAPSAM DIŞINA ÇIKARILMASI KARARLAŞTIRILDI

Resmi Gazete’de 9 Eylül 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 büyükşehirde, mal alım satımı, otel gibi basit usul kapsamı dışında olan işlerin, diğer 17 büyükşehirde bazı istisnalarla birlikte kapsam dışına çıkarılması kararlaştırıldı. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek bu düzenlemeyle, tüm büyükşehirlerde benzer iş yapanların eşit uygulamaya tabi olması amaçlanıyor.

YILLARA GÖRE FAAL VERGİ MÜKELF SAYILARI

2025 sonu itibarıyla çeşitli vergi türlerinde olan faal mükellef sayıları ve bir önceki yıla göre değişim oranları detaylı bir şekilde inceleniyor.