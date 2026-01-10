Gelir Vergisi Mükellefi Sayısı 3 Milyonu Geçti

Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin sayısı giderek artış gösteriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) verilerine göre, 2023 yılının aralık ayı itibarıyla basit usulde gelir vergisi hariç diğer vergi türlerine tabi faal mükellef sayısı yıllık bazda yükselmiş durumda.

GELİR VERGİSİ MÜKELFE SAYISI 3 MİLYON 6 BİNE ULAŞTI

Gelir vergisi mükellefi sayısı, 2025 yılının aralık ayı itibarıyla 2024’ün aynı dönemine göre 400 bin 44 kişilik bir artışla 3 milyon 6 bin 533’e ulaştı ve artış oranı yüzde 15,3 olarak kaydedildi. Bu mükelleflerin 685 bin 872’si İstanbul’da, 207 bin 573’ü Ankara’da, 195 bin 458’i de İzmir’de bulunuyor. Kurumlar vergisi mükellefi sayısında da benzer bir yükseliş yaşanırken, söz konusu dönemde 42 bin 760 artışla toplam sayının 1 milyon 234 bin 135’e çıktığı ve artış oranının yüzde 3,6 olduğu belirtiliyor.

GELİR STOPAJ VERGİSİ MÜKELF SAYISI YÜZDE 4,6 ARTTI

Gelir stopaj vergisi mükellefi sayısı, 2024 yılı itibarıyla geçen yıl ile kıyaslandığında 190 bin 147 kişilik bir artış göstererek 4 milyon 341 bin 313’e ulaştı. Bu kategorideki artış oranı ise yüzde 4,6 olarak belirlendi. Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi sayısı da aynı dönem içinde 456 bin 249 artışla 4 milyon 161 bin 427’ye yükseldi ve artış oranı yüzde 12,3 oldu.

KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELF SAYISI YÜZDE 18,3 ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kira geliri elde eden mülk sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği denetimler, mükellef sayısına olumlu yansıdı. Geçen yıl gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 496 bin 633 artışla 3 milyon 206 bin 999’a ulaştı ve bu artış oranı yüzde 18,3 olarak tespit edildi. Öte yandan, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 34,3 azalarak 539 bin 739’a düştü.

17 BÜYÜKŞEHİRİN KAPSAM DIŞINA ÇIKARILMASI KARARLAŞTIRILDI

Resmi Gazete’de yer alan, 9 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel ve lokanta gibi basit usul kapsamı dışındaki işlerin, diğer 17 büyükşehirde belirli istisnalar dahilinde bu kapsamın dışına çıkarılması karara bağlandı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile tüm büyükşehirlerde benzer iş yapanların eşit uygulamaya tabi olması hedefleniyor.

YILLARA GÖRE FAAL VERGİ MÜKELF SAYILARI

2025 sonu itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bir önceki yıla göre değişim oranları, ayrıntılı şekilde gözler önüne seriliyor.