Gemlik’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ali Güner Vekaleten Atandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ’un görevinden ayrılmasının ardından boşalan makama geçici olarak Ali Güner getirildi. Gemlik Kaymakamlığı, vekaleten atama kararı aldı. Boşalan makama asaleten yeni bir atama yapılana kadar Ali Güner görevi yürütecek.
VEKALET GÖREVİ ASALET ATAMAYA KADAR SÜRECEK
Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Güner, vekaleten bu görevi üstlendi. Asaleten atama yapılana kadar görevini sürdürecek. Resmi atama tamamlanıp yeni müdür göreve başlayınca vekalet sona erecek.