Gemlik’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ali Güner Vekaleten Atandı

Eğitim
Boş bir ofis alanı, masa ve sandalyeler görünmekte
Gemlik ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Ali Güner geçici olarak göreve başladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ’un görevinden ayrılmasının ardından boşalan makama geçici olarak Ali Güner getirildi. Gemlik Kaymakamlığı, vekaleten atama kararı aldı. Boşalan makama asaleten yeni bir atama yapılana kadar Ali Güner görevi yürütecek.

VEKALET GÖREVİ ASALET ATAMAYA KADAR SÜRECEK

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Güner, vekaleten bu görevi üstlendi. Asaleten atama yapılana kadar görevini sürdürecek. Resmi atama tamamlanıp yeni müdür göreve başlayınca vekalet sona erecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.