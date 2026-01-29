Genç Adam Asansör Boşluğunda Hayatını Kaybetti

Kentte Yaşayan Gençten Haber Alınamıyor

Kentte, 26 yaşındaki Savaş Güzel’in ailesi, kendilerinden haber alamamaları sebebiyle kayıp ihbarında bulundu. Gencin bulunması için arama çalışmaları devam ederken, Merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi’nde bulunan Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün güvenlik görevlileri, akşam saatlerinde binanın asansör boşluğundan gelen kötü bir koku fark etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DURUMU İHBAR ETTİ

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren güvenlik görevlileri, ihbar sonrası binaya polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği öğrenildi. Yetkililer, olay yerinde gerekli incelemelere başladı ve arama çalışmaları hız kazanmış durumda.

