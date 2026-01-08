Genç Kızın Vurulması Olayında Kardeşler Arası Gerilim

Olay, dün sabaha doğru ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Bir konteynerden gelen silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay mahalline yönlendirildi. Ekipler, konteynerde E.M. isimli kızı, başından tabancayla vurulmuş olarak buldu. Ağır yaralı durumda olan E.M., ambulansla en yakın hastaneye taşındı ve tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, E.M.’yi vurmanın sorumlusunun ablası E.M. olduğunu tespit etti. Ablanın yanı sıra ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç. ise düzenlenen baskınlarla yakalandı. Olay yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki bir tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı düşünülen tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Gözaltına alınan dört şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise; bir Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait şarjör, 100 fişek, üç tabanca, dört av tüfeği, çok sayıda kartuş, üç bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütme aparatı, hassas terazi ve tüfek dürbünleri gibi malzemeler ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.