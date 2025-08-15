“Gençler Kamikaze Dronu Gibi Kullanıldı”

İstanbul’da “Daltonlar” adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sona erdi. 105 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen 1676 sayfalık iddianamede, 2 maktul, 1 mağdur, 78 müşteki bulunuyor. 69 kişi tutuklu, 9 kişi firari olarak yer alırken toplamda 105 kişi şüpheli olarak listelendi. İddianamede, suç örgütünün ortaya çıkış süreci ve yapısı detaylı bir şekilde ele alındı. Firari elebaşı Barış Boyun’un örgütün Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürebilmesi için farklı çalışma alanlarında çeşitli kişileri yönetici olarak görevlendirdiği, örgütün silahlı eylem grubunun elebaşılığını ise firari şüpheli Beratcan Gökdemir’in yaptığı belirtildi.

Gökdemir’in Ayrılığı ve “Daltonlar”ın Faaliyetleri

İddianamede, Gökdemir’in Yenibosna’da aktif olan “Daltonlar” adlı grubun liderliğini üstlendiği, kendisiyle bağlantılı olan grubun Barış Boyun suç örgütü adına silahlı saldırılar, kasten öldürme ve yağma gibi çok sayıda suç işlediği ifade edildi. Gökdemir’in Rusya’da tutuklu olduğu biliniyor ve Mart 2024’te Barış Boyun’dan ayrılarak “Daltonlar”ın elebaşı olarak faaliyet göstermeye başladığı aktarıldı. Yapılan saha ve istihbari çalışmalarda, Gökdemir’in bağlı olduğu kişilerin gerçekleştirdiği eylemlerden elde edilen haksız kazanç nedeniyle Barış Boyun’dan ayrıldığına dair bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Gençlerin Etkisi ve Örgütün Yapısı

İddianamede, “Daltonlar”ın diğer yer altı suç örgütlerinden farklı yönleri olduğu vurgulanarak, örgütün üyelerinin 15-20 yaş arası gençlerden seçildiği, bu gençlerin bilgisayar oyunları ve internet dizilerinden etkilendikleri ifade edildi. Suç örgütü lideri ve yöneticilerinin sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak meydan okudukları ve örgüte katılan gençleri “kamikaze dronu” gibi kullandıkları belirtildi. Gökdemir’in yanında Batın Can Gökdemir, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Özavşar, Murat Küçükyavuz ve Sinan Memi’nin örgüt yöneticiliğini yaptığı aktarıldı. Örgüt içerisinde liderlik ve itaat anlayışının bulunduğu, üyelerin görevlere “Abi” diyerek hitap ettikleri vurgulandı. Ayrıca, örgütün olası kolluk operasyonlarına karşı bazı tedbirler aldığı ve üyelerin sürekli silah taşıdığı bilgisi yer aldı.

Örgütün Stratejileri ve Sosyal Medya Kullanımı

İddianamede, örgütün amacı olarak halkı sindirmek, kaysettiği bölgelere hakimiyet kurmak ve hasımlardan intikam almak gibi hedefler öne sürüldü. İstanbul’da silah, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi suçları tek elden yürütmeye çalıştıkları belirtildi. Şüphelilerin çoğunluğunun daha önce adli olaylara karıştıkları için teknik takip yöntemlerini bildikleri aktarılarak, olay yerlerine genellikle üçüncü kişiler adına kayıtlı araçlarla gittiği ifade edildi. Sosyal medyada yüksek popülariteye ulaştıkları, lüks araçlar ve mekanlar ile silahlı paylaşımlar yaparak gençlerin ilgisini çektikleri kaydedildi. Gençlerle irtibat kurarak onları örgüt evlerine yerleştirdikleri bilgisi yer aldı.

Cezalar ve İdari Süreç

İddianamede, firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo ve Sinan Memi’nin yanı sıra Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir’in ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talep edildiği bildirildi. Bu şüphelilerin yönetici konumda olduklarından dolayı diğer üyelerin eylemlerinden de sorumlu tutuldukları ifade edildi. Diğer şüpheliler için de benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.