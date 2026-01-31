Gerilim Artarken: ABD ve İran’dan Müzakere Açıklamaları

ABD-İran İLİŞKİLERİNDE GERGİNLİK ARTIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim yükselmeye devam ediyor. ABD Başkanı, İran’a doğru ilerleyen Amerikan filosunun, Venezuela’ya gönderilenden çok daha büyük olduğunu ifade ederken, Tahran yönetiminin de Hürmüz Boğazı’nda tatbikat hazırlığı yaptığı bildiriliyor. Tüm bu gelişmelere rağmen İran’dan müzakere mesajı geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, ABD ile müzakere için bir yapı oluşturulduğunu belirtirken, “Yapay savaş gündeminin aksine müzakerelerde ilerleme var” dedi.

TRUMP’TAN YENİ İFADALAR

ABD Başkanı Trump, İran’ın kendileriyle iletişim halinde olduğunu belirtti ve “Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.” diye konuştu. Ayrıca, İran ile ilgili planlarını gizlilik nedeniyle Körfez müttefikleriyle paylaşmadığını da ifade etti. Trump, İran’a anlaşma yapmak için bir süre verdiklerini, ancak bunun sona ereceği zamanı yalnızca Tahran’ın bildiğini söyleyerek, “Umarım bir anlaşma yaparız. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz.” dedi.

SAVAŞ İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, eğer ABD saldırıya geçmeye karar verirse, operasyonlar Pazar sabahı başlayabilir. Dropsite News’teki habere göre, belirli müttefik ülkeler bu hafta sonunda Trump’ın Amerika’nın İran’a saldırısına onay verebileceğini öğrenmiş durumda. Birden fazla kaynağa dayandırılan bu iddialar, İran’a yönelik saldırıların Pazar gününden itibaren başlayacağı yönünde.

İRAN ORDUSU HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

İran tarafı ise olan biteni dikkatle takip ediyor. İran Genelkurmay Başkanı, savaş ihtimaline karşı teyakkuzda olduklarını belirtti. Hatemi, “Elimiz tetikte, bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil.” diye ekledi.

TATBİKAT UYARILARI GÜNDEMDE

Bunun yanı sıra İran’ın yapmayı planladığı donanma tatbikatı üzerine odaklanan dikkatler var. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları’na tatbikatta Amerikan güçlerine yaklaşmamaları için uyarıda bulundu. İran Dışişleri Bakanı, CENTCOM’un açıklamalarını eleştirirken, “Batı yarımkürede ABD’yi, birkaç okyanus ötede ise İran’ın sınırlarını görüyorsunuz.” dedi. Ayrıca, “CENTCOM, ABD hükümetinin ‘terör örgütü’ olarak listelediği bir ulusal ordudan ‘profesyonellik’ talep ederken, aynı zamanda o ‘terör örgütünün’ askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor.” açıklamasında bulundu.

İran’ın dini lideri Ayetullah, İslam devriminin 47. yıl dönümü yaklaşırken, Ruhullah Humeyni’nin türbesini ziyaret etti. Hamaney’e, Humeyni’nin torunu da eşlik etti.