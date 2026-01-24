GİB’ten Lüks Harcama Paylaşımlarına Takip Uyarısı

gib-ten-luks-harcama-paylasimlarina-takip-uyarisi

Sosyal Medya Harcamaları Yakından İzleniyor

ABD merkezli bir sosyal medya platformundan yayımlanan açıklamaya göre, sosyal medya üzerindeki aşırı lüks harcamalara ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ait paylaşımlar özenle takip ediliyor. Gelir durumu ile uyuşmayan lüks yaşam tarzına yönelik paylaşımlar ve organizasyonlarda sergilenen yüksek harcamalara, ilgili otorite tarafından risk analizi uygulanıyor. Açıklamada, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının belirlenmesi durumunda gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Denetim Sonuçları Açıklandı

Bu çerçevede gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarına vurgu yapılarak, “Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir” denildi. Ayrıca, belirlenen amaca yönelik olarak, kayıtdışılık ile mücadele ve gönüllü uyumun artırılması hedefleri doğrultusunda dijital platformlardaki paylaşımların izlenmeye devam edileceğine dikkati çekildi.

