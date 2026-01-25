giorgia-meloni-den-trump-a-afganistan-tepkisi-geldi

Başbakanlık sitesinden akşam saatlerinde duyuru yapan Meloni, “İtalyan Hükümeti, Başkan Trump’ın NATO müttefiklerinin Afganistan’daki operasyonlar sırasında cepheden geri durduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla öğrendi.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Meloni, 11 Eylül 2001’de meydana gelen terör saldırılarının ardından NATO’nun tarihinde ilk ve tek olarak 5. maddenin yürürlüğe girdiğini vurguladı ve ABD’ye karşı “olağanüstü” bir dayanışma gösterildiğini belirtti. Bu bağlamda, İtalya’nın da binlerce askerini bu coğrafyada konuşlandırdığını ve Batı Bölge Komutanlığının tüm sorumluluklarını üstlendiğini hatırlattı.

İTALYA BEDEL ÖDEDİ

Meloni, yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya’nın NATO’nun Afganistan’daki misyonu çerçevesinde büyük kayıplar verdiğini, 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini ve 700’den fazla askerin yaralandığını dile getirdi. Bu bağlamda, “Bu nedenle, NATO ülkelerinin Afganistan’daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle de müttefik bir ülkeden geliyorsa kabul edilebilir değil.” dedi. İtalya ile ABD’nin ortak değerlere ve uzun bir işbirliğine dayanan sağlam bir dostluk ilişkisine sahip olduğunu belirten Meloni, bu dostluğun günümüzün pek çok zorluğu karşısında daha da önemli olduğunu ifade etti. Ancak dostluğun, saygıyı da gerektirdiğini ve bu durumun Atlantik İttifakının temelini oluşturan dayanışmayı sürdürmek için vazgeçilmez olduğunu sözlerine ekledi.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİLER

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun, ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye konuyla ilgili mektup göndermesi bekleniyor. Bu duruma tepki gösteren Italia Viva Partisi’nin lideri Matteo Renzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni’yi eleştirerek, “Ve 36 saat sonra, Giorgia Meloni bile Trump’ın Afganistan’da ve dünyanın dört bir yanındaki kayıplarımız hakkındaki sözlerini eleştirmesi gerektiğini anladı. Son konuşan o oldu ama geç olsun güç olmasın.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, muhalefetteki sol partiler, Trump’ın sözlerine ve Meloni’nin hemen tepki vermediğine ilişkin eleştirilerde bulundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Fox News’e verdiği mülakatta NATO müttefiklerinin Afganistan’da “cephe hattından uzakta kaldığını” belirtti ve NATO’nun gerektiği zaman ABD’nin yanında olup olmayacağından emin olamadığını ifade etti. Trump, “Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan’a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de, ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar.” şeklinde konuştu.