Giresun’da Çığ Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın detayları, akşam saatlerinde Güce ilçesine bağlı Yukarı Boynuyoğun köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, koyunlarıyla birlikte arazide ilerlerken çığ düşmesi sonucu yasa dışı bir duruma düştü. Aydın Yiğit, kendi çabalarıyla çığın altından kurtularak durumu yetkililere iletti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından, bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi. Ancak yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşımında zorluklar yaşandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Hacı Yiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

DEVLET KURUMLARI GÖREV BAŞINDA

Olayla ilgili olarak Güce Kaymakamlığı’ndan bir açıklama yapıldı; “Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ hadisesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devletimizin tüm birimleri sahada görev başında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler titizlikle alınmaktadır” denildi. Hayatını kaybeden Hacı Yiğit’in cenazesi, Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

