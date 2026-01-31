Giresun’da Feci Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Yağlıdere’deki korkunç kaza

Yağlıdere’de Ağalar Köprüsü mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İmdat Tuzcu’nun (48) kullandığı 28 ADF 708 plakalı motosiklet çarpıştı.

Korkunç kaza sonucu motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ve motosikletteki yolcu Engin Tuzcu (57) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.K., adli makamlarca gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

