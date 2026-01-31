Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar İçin Ekipler Görevlendirildi

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE YAPILAN İHBAR SONUCUNDA…

Kağızman-Ağrı karayolunda Başkent köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede, tipi nedeniyle araçlarıyla birlikte mahsur kalan iki vatandaş hakkında ihbar alındı. İhbarın gelmesiyle birlikte, Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ZORLU HAVA VE YOL ŞARTLARINA RAĞMEN…

Ekiplerin zorlu hava ve yol koşullarına rağmen yürüttüğü çalışmalar, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmayı sağladı. Yapılan müdahale neticesinde, vatandaşlar güvenli bir şekilde bulundukları yerden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.