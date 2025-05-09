Giresun’da İki Kadın Öldürüldü

GİRESUN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ’NDE CİNAYET OLAYI

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde meydana gelen trajik olayda, hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kantinde görevli olan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahlı saldırı ile ağır yaraladı. Olay yerine intikal eden çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri, yaralı kadınlara acil müdahale gerçekleştirdi. Ancak, ne yazık ki kadınların hayata tutunması sağlanamadı. Rana Çavuşoğlu’nun sosyal medya üzerindeki profil resmi ise dikkat çekti.

ESKİ HÜKÜMLÜ SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın ardından A.T.’nin yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı ve inceleme devam ediyor. Alınan bilgiye göre, A.T.’nin kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği ve daha önceki suçları nedeniyle eski hükümlü statüsünde olduğu, bu sebeple topluma kazandırılmak adına okulda görev aldığı öğrenildi.