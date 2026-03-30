Giresun’da Taciz İddiası Olan Kızın Beyin Ölümü Gerçekleşti

giresun-da-taciz-iddiasi-olan-kizin-beyin-olumu-gerceklesti

GİRESUN’DA AĞIR YARALANAN KIZIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Giresun’un Görele ilçesinde, sosyal medya üzerinden taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin adı geçtiği olayda, 2 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızın beyin ölümü gerçekleşti.

BABA KIZININ YAŞAM MÜCADELESİNİ AÇIKLADI

Baba Ahmet Torun, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kızının 70 saatlik yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti. Torun, “Uygun organlarının organ bekleyen hastalara verilmesini kabul ettik. Cenaze bilgisini ayrıca paylaşırız. Dostlar sağ olsun” dedi.

TUTUKLAMA KARARI ALINDI

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.’ye A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin çarparak yaralanmasına yol açtığı belirlendi. A.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Görele Adliyesi tarafından tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderildi.

TACİZ DAVASINDA GELİŞMELER

Kızın annesinin Görele Belediyesi’nde çalıştığı dönemde, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilmişti. Dede, 11 Şubat’ta “çocuğa cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanmış, bir gün sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Görele Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dede için dokuz aydan dört yıl altı aya kadar hapis cezası talep edildi. İlk duruşmasında 12 Mart’ta tahliye edilen belediye başkanının ikinci duruşması 24 Nisan’da gerçekleştirilecek.

